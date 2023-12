Will Ferrell litt am starken Zuckerkonsum für Weihnachtsfilm

Will Ferrell (56) war im Süßigkeitenrausch! Vor 20 Jahren hatte der Schauspieler in dem Weihnachtsfilm "Buddy - Der Weihnachtself" die Rolle des Buddy verkörpert. Der erwachsene Mann, der bei den Elfen am Nordpol aufgewachsen ist, macht sich in der Vorweihnachtszeit auf den Weg, um seinen leiblichen Vater in New York City zu finden. Der fröhliche Buddy ist für seine zuckerhaltige Ernährung bekannt: Will berichtet nun, wie es ihm am Set mit dem immensen Zuckerkonsum ergangen ist!

In einem Interview mit The Sun spricht der 56-Jährige darüber, wie seine Gesundheit unter der süßen Ernährung litt. Für den Barbie-Darsteller war es alles andere als eine angenehme Erfahrung, so viel Zucker essen zu müssen. Will litt während der Dreharbeiten unter starken Kopfschmerzen: "Das war hart. Ich habe bei diesem Film eine Menge Zucker zu mir genommen und nicht viel geschlafen. Ich war ständig wach", berichtet der "Der Knastcoach"-Star.

In einer der berühmten Szenen sieht man Buddy, wie er sich über einen Teller Spaghetti mit Ahornsirup, Schokoladensoße und Marshmallows hermacht. Der Familienvater habe dies letztlich nur für den Film ertragen: "Wenn ich dafür eine Menge Ahornsirup essen muss, dann mache ich das – wenn es der Job erfordert", betont Will am Ende des Interviews.

Anzeige

actionpress/ United Archives GmbH Will Ferrell in "Buddy - Der Weihnachtself"

Anzeige

actionpress/ United Archives GmbH "Buddy - Der Weihnachtself" mit Will Ferrell

Anzeige

Getty Images Will Ferrell im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de