Kaum zu erkennen: Will Ferrell zeigt eine graue Lockenpracht

Will Ferrell (56) lässt seiner Naturhaarfarbe freien Lauf. Die kleinen Löckchen sind das Markenzeichen des Schauspielers und wie die Natur es will, schien er in den vergangenen Jahren ein paar graue Härchen zu bekommen. Auf der Tribüne in Wimbledon müssen einige Fans aber vielleicht zweimal hinschauen – denn der Komiker präsentiert sich mit silbriger, wilder Mähne. Dazu kommt der farblich passende Vollbart. Damit hat Will sich offensichtlich einen völlig anderen Look zugelegt als in seinen Kultfilmen "Buddy – Der Weihnachtself" von 2003 oder "Anchorman" aus dem Jahr 2004. Seine Fans dürften aber feiern, dass der Filmstar es augenscheinlich umgeht, seine Haare zu färben.

Will ist mittlerweile eine echte Instanz in der Filmszene Hollywoods, bekannt für seinen schrägen Humor. Sein Film "Anchorman" feiert in diesem Jahr schon sein zwanzigstes Jubiläum. Im Podcast "MesSy" saß der 56-Jährige mit seinem Co-Star Christina Applegate (52) zusammen. Gemeinsam schwelgten die beiden in Erinnerungen. "Es war schwer, den Film überhaupt zu machen, und als es schließlich hieß 'Oh, warte, jetzt will DreamWorks ihn machen', fühlte es sich so an, als würden wir mit dem Geld des Hauses spielen", erinnert Will sich an die Produktionsanfänge. Denn er und das Team wollten mit dem Streifen unbedingt alles an Comedy ausprobieren, was sie sich schon immer vorstellten: "Wir haben einfach die Regeln gebrochen und hatten viel Spaß."

Seinen großen Durchbruch feierte Will in der Comedyshow Saturday Night Live. Von 1995 bis 2002 gehörte er dort zum Hauptcast und er war einer der wenigen unter den Darstellern, die für ihre Performance für einen Emmy Award nominiert wurden. Zu Beginn des Jahres erinnerte sich Jimmy Fallon (49) in seiner Sendung "The Tonight Show" zusammen mit der SNL-Veteranin Maya Rudolph (51) an den Abgang seines Kollegen. Bei den letzten Proben mit Will seien sogar die Tränen bei allen gekullert. "Wir sind alle durchgedreht. Es gab etwa fünf Sketche, in denen es nur hieß: 'Wir lieben dich, Will'", erzählte Jimmy.

Getty Images Will Ferrell, Schauspieler

Getty Images Will Ferrell und Jimmy Fallon in der "The Tonight Show" 2014

