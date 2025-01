Fans feiern Reese Witherspoon und Will Ferrells neue Komödie

Reese Witherspoon (48) und Will Ferrell (57) sorgen in der neuen romantischen Komödie "Ihr seid herzlich eingeladen" für reichlich Chaos und Lacher. Der Film, der ab dem 30. Januar auf Amazon Prime verfügbar sein wird, dreht sich laut Daily Mail um zwei Hochzeiten, die versehentlich am selben Wochenende am gleichen Ort geplant wurden. Reese spielt Margot, eine Filmproduzentin, die die Hochzeit ihrer jüngeren Schwester Neve organisieren will, während Will als Jim auftaucht, ein begeisterter Bäcker, der die Hochzeit seiner Tochter Jenni plant. Eine unfreiwillige Zweckgemeinschaft, kuriose Situationen und ein Alligator im Bett lassen im Trailer schon erahnen, dass keiner der beiden bereit ist, nachzugeben.

Die Zuschauer zeigen sich begeistert von dem Trailer, der auf Plattformen wie YouTube und X bereits zahlreiche positive Kommentare erhalten hat. Ein Fan beschrieb den Film sogar als Kombination aus "Will Ferrells einzigartigem Humor und Reese Witherspoons Charme", die zusammen eine unvergessliche Komödie schaffen könnten. Neben Reese und Will sind zahlreiche weitere bekannte Gesichter wie Meredith Hagner, Geraldine Viswanathan und Jimmy Tatro mit an Bord. Fans dürfen sich zudem auf einige Überraschungen, wie etwa einen Cameo-Auftritt von NFL-Legende Peyton Manning, freuen.

Reese Witherspoon und Will Ferrell standen nicht zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Bereits 2001 arbeiteten die beiden an Sketchen für die Show "Saturday Night Live". Auch privat sind beide Schauspieler erfolgreich: Reese ist Mutter von drei Kindern und führt seit Jahren neben ihrer Schauspielkarriere eine erfolgreiche Produktionsfirma, während Will für seinen unverwechselbaren Comedy-Stil weltweit gefeiert wird. Mit "Ihr seid herzlich eingeladen" zeigen die beiden erneut, warum sie zu den beliebtesten Gesichtern Hollywoods gehören.

Getty Images Meredith Hagner, 2022

Getty Images Reese Witherspoon und Will Ferrell, Schauspieler

