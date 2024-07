Will Ferrell und seine Ehefrau waren eine Zeit lang getrennt

Will Ferrell (56) und seine Ehefrau Viveca Paulin sind seit fast 24 Jahren miteinander verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich jedoch bereits 1991. "Wir haben uns kennengelernt und zuerst gedacht: 'Moment mal, ich mag diese Person wirklich'", erinnert sich Will in dem Podcast "MeSsy" zurück. Doch trotz der Anziehung sei ihre Beziehung schnell wieder in die Brüche gegangen. "Es war irgendwie zu viel, zu schnell und zu jung, die Intensität war wie 'Oh woah'", erklärt der Schauspieler und fügt hinzu: "Also waren wir nur Freunde, wir gingen miteinander aus, aber dann waren wir fünf Jahre lang nur Freunde und dann kamen wir irgendwie wieder zueinander zurück."

Ab da merkte Will scheinbar, dass Viveca die Frau fürs Leben für ihn ist. Kurze Zeit später machte der Filmstar seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Dafür überlegte sich Will etwas ganz Besonderes – bei seiner Partnerin kam dies jedoch erst weniger gut an. "Ich nahm sie mit an den Strand, wo wir eines unserer ersten Dates hatten. Sie wollte nichts davon wissen. Sie meinte: 'Der Strand ist nachts gruselig'. Ich sagte: 'Halt die Klappe, das soll wirklich romantisch sein'", verriet er in einem Interview mit People und fügte hinzu: "Es war also irgendwie lustig, aber nicht mit Absicht."

Im Jahr 2000 gaben sich Will und Viveca schließlich das Jawort. Im Laufe ihrer Ehe durften sie drei gemeinsame Söhne auf der Welt begrüßen. Ihr ältester Sohn Magnus wurde 2004 geboren. Zwei Jahre später hatte Mattias das Licht der Welt erblickt. Ihre Familie komplett machte Axel im Jahr 2010.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Ferrell und Viveca Paulin, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Mattias Paulin Ferrell, Axel Paulin Ferrell, Will Ferrell, Viveca Paulin und Magnus Paulin Ferrell

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Will so offen über seine Beziehung mit Viveca spricht? Ich finde es super, dass er solche Einblicke gibt. Na ja, ich finde, er sollte solche Themen lieber privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de