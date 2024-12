Will Ferrell erinnert sich an Zeit bei "Saturday Night Live"

Will Ferrell (57) blickt auf seine Zeit bei "Saturday Night Live", kurz SNL, zurück. Von 1995 bis 2002 war er Teil des legendären Ensembles der Comedy-Show. Jetzt erzählt Will von seiner ersten Sendung: "In diesem Moment wusste ich, dass es die härteste, aber auch lustigste Arbeit sein würde, die ich je machen würde, und so sehe ich sie auch heute noch." Er betont, die sieben Jahre seien wunderbar gewesen und er habe dort lebenslange Freunde gefunden. Das Gespräch zwischen dem People Magazine und dem Schauspieler und Komiker fand aufgrund der 50. Staffel der Show statt.

Will bewundert, dass SNL auch nach fünf Jahrzehnten immer noch erfolgreich ist und die Leute begeistert. "Es ist erstaunlich, dass diese Live-Fernsehshow immer noch den Puls der Gesellschaft trifft", sagt er und lobt den Schöpfer der Show, Lorne Michaels (80), für seine brillante Idee. Weiter erzählt er, welche Bedeutung es für ihn hatte, bei SNL mitzuarbeiten: "Es war das, wovon ich immer geträumt habe, ein Teil von zu sein." Außerdem spricht er darüber, dass die Show wirklich die amerikanische Comedy-Kultur geprägt habe.

Zum Jubiläum der Show gestand Will scherzhaft, dass er froh sei, nicht die aktuelle Folge zusammenstellen zu müssen. Für ihn sei es unvorstellbar, wie 50 Jahre voller großartiger Momente in einer einzigen Sendung zu vereinen seien. Auch nach seinem Abschied von SNL ging Wills Karriere steil bergauf. Er ist mittlerweile ein erfolgreicher Hollywoodstar, trotzdem erinnern sich auch Stars wie Jimmy Fallon (50) immer noch an die gemeinsame Zeit bei SNL.

Getty Images Will Ferrell und Jimmy Fallon in der "The Tonight Show" 2014

Getty Images Will Ferrell beim Hollywood Walk Of Fame

