Will Ferrell bringt Frau und Söhne mit zur "Barbie"-Premiere

So sieht familiäre Unterstützung aus! Der Schauspieler Will Ferrell (55) kann auf eine erfolgreiche Hollywoodkarriere zurückblicken. Schon bald wird er in seiner nächsten großen Rolle auf der Leinwand zu sehen sein: Im heiß erwarteten "Barbie"-Streifen übernimmt der US-Amerikaner einen wichtigen Part. Auf seiner Promotour machte der Cast nun in London Halt – und Will erschien in Begleitung seiner Frau und den drei Söhnen auf dem roten Teppich!

Auf dem quietschbunten "Pink Carpet" der Premierenfeier erschien der 55-Jährige mit seiner Frau Viveca Paulin und den gemeinsamen Söhnen Magnus, Mattias und Axel. Der stolze Familienvater posierte sowohl mit der gesamten Rasselbande als auch nur mit seinem ältesten Spross Magnus für die Kameras der Fotografen. Dabei trug er einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und eine pinke Krawatte, die perfekt zum Event passte.

Vor einigen Monaten war dem Schauspieler eine große Ehre zuteilgeworden. In der letzten Ausgabe von James Cordens (44) "The Late Late Show" hatte Will zu den Gästen zählen dürfen. Der britische Moderator hatte sich in einer emotionalen Episode von seiner langjährigen Unterhaltungssendung verabschiedet.

