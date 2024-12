Will Ferrell verrät das Geheimnis seiner 24-jährigen Ehe

Der Schauspieler Will Ferrell (57) hat in einem Interview mit dem Magazin People das Geheimnis seiner 24-jährigen Ehe mit seiner Frau Viveca Paulin verraten: Gemeinsames Lachen hält ihre Beziehung stark. "Ich denke, wir fühlten uns von Anfang an durch unseren gemeinsamen Sinn für Humor zueinander hingezogen, und das ist bis heute das Fundament unserer Beziehung geblieben", erklärte Will. Das Paar, das seit dem Jahr 2000 verheiratet ist und drei gemeinsame Söhne hat, findet in hektischen Zeiten immer wieder zueinander, indem es sich gegenseitig zum Lachen bringt.

Neben ihrer harmonischen Beziehung legen Will und Viveca großen Wert auf ein einfaches und familiäres Leben mit ihren drei Söhnen Magnus, Mattias und Axel. Der Filmstar betonte, wie wichtig es ist, auch in turbulenten Zeiten als Familie zusammenzustehen und gemeinsame Momente zu genießen. In dem Interview verriet Will außerdem ein weiteres Detail über seine Beziehung: Er muss sich zu Anlässen wie Weihnachten keine Gedanken über teuren Schmuck machen, da seine Frau nicht viel dafür übrig hat. "Sie mag wirklich keinen Schmuck. Sie hat Angst, ihn zu verlieren, also bekomme ich da eine Pause", witzelte er in dem Interview lachend. Stattdessen liebt er es, gezielte und besondere Geschenke zu finden, die von Herzen kommen.

Will und Viveca lernten sich 1991 in einem Schauspielkurs kennen, doch ihre Romanze war zunächst nur von kurzer Dauer. In dem Podcast "MeSsy" erzählte der Produzent im Juli: "Es war irgendwie zu viel, zu schnell, und wir waren zu jung... die Intensität war so: 'Oh wow.'" Nach fünf Jahren Freundschaft fanden sie wieder zusammen und bauten eine dauerhafte Beziehung auf.

Getty Images Will Ferrell und Viveca Paulin, Ehepaar

Getty Images Will Ferrell beim Hollywood Walk Of Fame

