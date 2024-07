Will Ferrell schämte sich für seinen richtigen Vornamen John

Im Podcast "MeSsy" plaudert Will Ferrell (56) im Gespräch mit seiner Comedy-Kollegin Christina Applegate (52) aus dem Nähkästchen. Der Schauspieler gibt sogar ein kleines Geheimnis preis: Sein echter Name sei gar nicht Will. Auf dem Papier heiße er John William Ferrell. Ein Name, mit dem der "Zoolander"-Darsteller schon in seiner Kindheit nichts anfangen konnte. Er habe es gehasst, wenn ihn Leute damals John nannten: "Es ist kein Trauma oder so, aber ich erinnere mich, dass es mir immer so peinlich war. Am ersten Tag in der Schule war ich John. Der Lehrer fragte: 'John Ferrell?' und es war mir so peinlich, sagen zu müssen: 'Hier, aber ich nenne mich Will, nicht John.'"

Die erste Schulwoche sei für den Fernsehproduzenten immer "unerträglich" gewesen, da die Lehrer in dieser Zeit noch oft seinen offiziellen Namen nutzten, bevor sie sich merkten, dass er nur Will genannt werden wollte. Doch warum hat der 56-Jährige so eine Abneigung gegen seinen ersten Vornamen? Im Podcast erklärt er, seine Eltern hätten ihm zwar den Namen John gegeben, aber immer Will angesprochen. "Ich bin als Will aufgewachsen", betont der "Saturday Night Live"-Star.

Heute nennt den Hollywoodstar niemand mehr John. Selbst auf seinem Stern auf dem Walk of Fame ist von seinem Vornamen keine Spur: Auf der Verewigung wird er lediglich als Will Ferrell gelistet. Im Jahr 2015 wurde der berühmte Komiker mit der großen Auszeichnung geehrt. "Will hat die Welt mit seinen urkomischen Filmen zum Lachen gebracht. Wir sind stolz darauf, dieses komödiantische Genie in den Hollywood Walk of Fame aufzunehmen", erklärte damals die Moderatorin der Zeremonie begeistert.

Will Ferrell, Schauspieler

Will Ferrell beim Hollywood Walk Of Fame

