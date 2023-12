Britney Spears ging in die Schule der Söhne, um sie zu sehen

Es sind traurige Erinnerungen, die die Popikone teilt. Britney Spears (42) hat mit ihrem Ex Kevin Federline (45) zwei Söhne. Als die Sängerin 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt wurde, kam es zu fatalen Folgen für sie. Fortan bestimmte Jamie Spears (71) über das Leben seiner Tochter, was auch die Kids der mehrfachen Grammy-Gewinnerin zu spüren bekamen. Denn Britney musste in die Schule gehen, um dort Zeit mit Sean (18) und Jayden (17) verbringen zu können.

Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige einen Schnappschuss, der sie mit ihrem Nachwuchs zeigt. Darunter fand Britney emotionale Worte. "Ich konnte meine Kinder nicht so oft sehen, wie ich wollte, also ging ich in ihre Schule und aß mit ihnen zu Mittag", verriet sie. Vor allem einer ihrer Söhne habe die Nähe zu seiner Mutter gesucht: "Er wollte nur, dass ich ihn in den Arm nehme!"

Während ihrer Vormundschaft wuchsen Jayden und Sean bei ihrem Vater auf. Kevin und seine Söhne zogen erst im Sommer nach Hawaii – das Verhältnis zu Britney soll angespannt sein. Wie ein Insider gegenüber Page Six behauptet, haben die Jungs vor dem Umzug allerdings Kontakt mit ihrer Mutter gehabt. Mehr ist nicht bekannt.

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit ihren Söhnen

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden James Federline

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

