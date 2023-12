Ganz besondere Ehre: Shakira bekommt ihre eigene Statue!

Sie zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt! Mit Hits wie "Hips Don't Lie" oder "Waka Waka (This Time for Africa)" hatte Shakira (46) über die letzten Jahre große Erfolge feiern können. Unter anderem war die zweifache Mutter mit drei Grammy Awards ausgezeichnet worden. Vor wenigen Tagen wurde der Sängerin eine ganz besondere Ehre zugeteilt: Shakira bekam ihre eigene Statue!

In ihrer Heimatstadt Barranquilla in Kolumbien wurde Shakira zu Ehren eine sechseinhalb Meter hohe Statue aus Bronze und Alu errichtet. Die Skulptur zeigt sie in ihrer typischen Tanzpose – die Hände über dem Kopf verschränkt und mit einem Hüftschwung nach rechts. Auf Instagram teilt die Sängerin stolz einige Aufnahmen von der Figur. Unter anderem postet sie ein Foto ihrer Eltern vor der Statue, die diese am Dienstag mit enthüllen durften.

Die Fans sind von dieser Hommage an Shakira begeistert. "Die Statue ist spektakulär geworden! Du hast es verdient!" oder "Das ist ikonisch! Herzlichen Glückwunsch!" sind nur zwei von zahlreichen begeisterten Kommentaren unter dem Beitrag der Musikerin.

Anzeige

shakira Statue von Shakira, 2023

Anzeige

Instagram / shakira Shakiras Eltern William Mebarak Chadid und Nidia del Carmen Ripoll Torrado, 2023

Anzeige

Getty Images Shakira, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de