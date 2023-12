Gérard Depardieus Familie verteidigt ihn gegen üble Vorwürfe

Seine Familie nimmt ihn in Schutz! Schon seit längerer Zeit wird Gérard Depardieu (74) von mehreren Personen sexuelle Nötigung vorgeworfen. Der französische Schauspieler soll in den Jahren zwischen 2004 und 2022 über ein Dutzend Frauen verbal und sexuell belästigt haben. Obwohl sich immer mehr Frauen mit Vorwürfen gegen ihn melden, bestreitet er diese vehement. Nun nimmt Gérards Familie ihn in Schutz.

In einem offenen Brief bezieht die Familie des Franzosen Stellung: Die Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Gewalt seien eine "beispiellose Verschwörung". Das berichtet die Zeitung Le Journal de Dimanche. Der 74-Jährige soll "privat, im Kreis seiner Kinder, ein äußerst bescheidener, feinfühliger und sogar prüder Mensch" sein.

Wie seine Familie meldete sich auch Gérard in einem offenen Brief in der französischen Zeitung Le Figaro zu Wort. "Das alles geht mir auf die Nerven. Schlimmer noch, es macht mich kaputt", schrieb er. Er könne einer Frau niemals wehtun und Sex sei immer einvernehmlich gewesen: "Die Frau kam zum ersten Mal in mein Haus, mit leichtem Schritt und ging aus freien Stücken in mein Zimmer. Sie sagt heute, dass sie dort vergewaltigt wurde. Sie kam ein zweites Mal zurück." Damit spielte er auf Charlotte Arnould an, die gegen den Filmstar geklagt hatte.

Gérard Depardieu im September 2017

Gérard Depardieu, Schauspieler

Gérard Depardieu bei der Berlinale 2016

