"The Crown"-Cameo: Prinz William stand auf Cindy Crawford

Sie gefiel Prinz William (41) besonders! Cindy Crawford (57) galt in den 90ern als eines der Topmodels schlechthin. Und begeisterte wohl auch den jungen William – zumindest deutet die Serie The Crown das jetzt an. Denn in einer Szene in seinem Studentenzimmer klebt ein aufreizendes Poster von ihr an der Wand. Cindy teilt diese Sequenz nun stolz und verrät, dass der Thronfolger wohl mal ein bisschen in sie verliebt war.

Um ihren Mini-Cameo in "The Crown" zu feiern, teilt Cindy bei Instagram ein altes Foto, das sie zusammen mit Prinzessin Diana (✝36) zeigt. "Prinzessin Diana hatte irgendwie die Nummer von meinem Büro bekommen und rief selbst an. [...] Sie fragte, ob ich bei meinem nächsten Besuch in London zu Tee kommen würde – ich glaube, Prinz William wurde gerade auf Models aufmerksam und sie dachte, es wäre eine nette Überraschung", erinnert sich die 57-Jährige. Vor dem Treffen sei sie total nervös gewesen, doch sobald sie mit Diana und ihren Jungs in einem Raum war, sei vor allem die Prinzessin wie "eine Freundin" gewesen.

Wahrscheinlich wird der Auftritt der Supermodels so einigen Fans aufgefallen sein. Immerhin erreichte die Zuschauerzahl von "The Crown" einen kleinen Rekord. Zwischen dem 13. und dem 19. November sammelte die Serie rund 943 Minuten Laufzeit in den USA. Damit verbuchte sie die meistgestreamten Minuten auf dem Streaming-Sender Netflix.

Getty Images Cindy Crawford im November 2021

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

