943 Millionen Minuten geguckt: "The Crown" feiert Quotensieg

Sie hängt die Konkurrenz ab! Die Dramaserie The Crown fesselt bereits seit 2016 Royal-Fans vor den Bildschirm. Die Netflix-Show verfolgt das Leben der britischen Königsfamilie rund um Queen Elizabeth II. (✝96). Mit der aktuellen sechsten Staffel endet der Serienhit nun jedoch. Die ersten vier Folgen der finalen Staffel veröffentlichte die Streamingplattform bereits am 16. November. Doch wie gut konnte "The Crown" quotentechnisch abschneiden?

Laut Quotenmeter konnte die Royal-Serie die meisten gestreamten Minuten verbuchen: In der Woche vom 13. bis zum 19. November flimmerte sie insgesamt 943 Millionen Minuten über die amerikanischen Fernsehbildschirme. Ob die zweite Hälfte der letzten Staffel genauso gut performen wird, wird sich bald zeigen: Seit gestern dürfen sich die Fans über die restlichen sechs Episoden freuen.

Damit setzte sich die Show gegen die Krankenhaussendung Grey's Anatomy durch, die ihre Fans für insgesamt 937 Millionen Minuten unterhielt und damit auf dem zweiten Platz landet. Mit 921 Millionen gestreamten Minuten sichert sich die Kinderserie "Bluey" den dritten Platz. Somit verbannt sie die Anwaltsserie Suits, mit der Herzogin Meghan (42) ihren großen Durchbruch als Schauspielerin gefeiert hatte, mit 794 Millionen Minuten auf Platz vier.

