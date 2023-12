"Untröstlich": Lizzos Hund ist an Heiligabend gestorben!

Eigentlich soll doch Weihnachten das Fest der Liebe und des Glücklichseins sein – bei Lizzo (35) war dem wohl dieses Jahr eher nicht so. Die Sängerin wurde seit 18 Jahren von einem kleinen weißen Vierbeiner begleitet, der auf den Namen Pooka gehört hat. Doch das Herz des treuen Begleiters hat genau an Heiligabend aufgehört zu schlagen. Im Netz zollt Lizzo Pooka ihren Tribut!

Mit ihrem Hund hat die "Truth Hurts"-Interpretin viel Zeit verbracht – einige Einblicke davon lässt sie in einem rührenden Instagram-Beitrag Revue passieren. Zwischen all den Bildern, auf denen die beiden in glücklichen, traurigen und müden Momenten kuschelnd zusehen sind, sieht man ein Erinnerungsstück mit einem Pfotenabdruck von Pooka. "Ich bin nicht okay, ich bin untröstlich, R.I.P. Pooka", schreibt Lizzo zu ihrem Post.

Wenige Stunden vor dem Tod ihres tierischen Freundes veröffentlichte die US-amerikanische Rapperin noch ein aktuelles Video mit ihm auf dem Arm. Darin wünscht sie ihrer Community fröhliche Weihnachten und einen lieben Gruß von Pooka. Die Schwäche war dem kleinen Hund bereits anzusehen.

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Pfotenabdruck von Lizzos Hund Pooka

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo und Hund Pooka an Heiligabend 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de