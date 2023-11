Lizzo kehrt nach Belästigungsklage auf roten Teppich zurück!

Lizzo (35) kehrt ins öffentliche Leben zurück! Hinter der Sängerin liegen turbulente Monate. Im Sommer hatten gleich mehrere ehemalige Backgroundsängerinnen die "About Damn Time"-Interpretin wegen sexueller Belästigung, Fatshaming und Machtmissbrauch angeklagt. Lizzo dementierte die Vorwürfe. Für sie sind die Anschuldigungen ein derber Schlag ins Gesicht, weshalb sie sich erstmal für eine Weile zurückzog. Doch das ist nun wohl vorbei – denn Lizzo posiert wieder im Blitzlichtgewitter!

Am Samstag besuchte Lizzo die Premiere von Beyoncés (42) Konzertdokumentation "Renaissance: A Film By Beyoncé". Zur Unterstützung ihres Idols warf sich die 35-Jährige elegant in Schale. So posierte sie in einem cremefarbenen Dreiteiler, bestehend aus einem Croptop, einem Rüschenrock und dem passenden Mantel. Dazu kombinierte Melissa Viviane Jefferson, wie die Musikerin bürgerlich heißt, Silberschmuck. Es war ihr erster Auftritt auf dem roten Teppich nach dem Belästigungsskandal.

Die Anschuldigungen ihrer einstigen Mitarbeiterinnen sollen nicht spurlos an Lizzo vorbeigegangen sein. Denn die Grammy Award-Preisträgerin hadert mit ihrem öffentlichen Ansehen. "Ich arbeite an Musik, meiner Persönlichkeit, meinen Beziehungen zu Menschen und Essen, meiner Angst, meinem Körper, meinem Geschäft und meinen Vertrauensproblemen gegenüber der Welt... aber diese sind nun tief, tiefer als sie jemals waren", hatte sie auf Instagram gestanden.

Lizzo, Sängerin

Lizzo, Sängerin

Lizzo, amerikanische Sängerin

