Hängt der Haussegen bei Dominic West (51) und seiner Frau Catherine FitzGerald (49) etwa doch schief? Insider behaupten, dass es in der Ehe der beiden gerade kriselt, weil der Schauspieler dabei abgelichtet wurde, wie er Lily James (31) küsste. Doch in einem gemeinsamen Statement dementierte das Ehepaar die Gerüchte, dass sie sich trennen. Das untermalten sie sogar mit einem leidenschaftlichen Kuss. Jetzt heißt es allerdings: Catherine ist zu ihren Eltern geflüchtet.

Das berichtet nun MailOnline. Demzufolge soll die Landschaftsgärtnerin von England nach Irland geflogen sein, um sich dort bei ihrer Mutter Olda Willes und ihrem Papa Desmond John Villiers Fitz-Gerald ein wenig vom Medienrummel zu erholen. Ein Insider plaudert aus, dass das Haus ihrer Eltern der Ort sei, an dem sich die vierfache Mama am geborgensten fühle. "Sie ist dort. Und sie versucht nur, sich etwas auszuruhen, was völlig verständlich ist nach dem, was sie durchgemacht hat", erzählt der anonyme Tippgeber.

Und was sagt der Mann der 49-jährigen Adligen zu ihrem Trip? Dominic beteuert: "Sie musste aufgrund ihrer Arbeit dorthin verreisen." Der "The Affair"-Star führt weiterhin aus, dass er und Catherine immer noch zusammen seien und ihre Beziehung "völlig in Ordnung" sei.

Anzeige

MEGA Dominic West und seine Frau Catherine FitzGerald

Anzeige

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Dominic West mit seiner Frau Catherine FitzGerald auf der Met Gala, 2015

Anzeige

Glaubt ihr, dass Dominic und Catherine sich trennen werden? Ja, definitiv! Nein, die zwei bleiben zusammen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de