Nach Fremdgehvorwürfen: Umut Tekin gratuliert Emma zum B-Day

Umut Tekin (26) will die Gerüchte mit einer süßen Liebeserklärung vertreiben! Bei Temptation Island V.I.P. hatten sich der damals Vergebene und die Verführerin Emma Fernlund kennengelernt. Noch in der Show funkte es gewaltig zwischen den beiden, sodass sie nach dem TV-Treuetest sogar ein Paar wurden. Doch momentan hagelt es für das junge Glück Kritik von allen Seiten: Kim Virginia Hartung (28) behauptet, dass Emma ihrem Freund fremdgegangen sein soll. Den Gerüchten trotzt Umut nun mit einer Liebeserklärung zu Emmas Geburtstag.

In seiner Instagram-Story postet der Lockenkopf ein Foto der beiden. Dazu schreibt er: "Happy Birthday, mein Liebling." Auf dem Schnappschuss schmachten sich die frisch Verliebten intensiv an. In der nächsten Sequenz tanzen die beiden romantisch in ihren Ehrentag hinein. Zu diesem besonderen Anlass hat Umut natürlich auch ein Geschenk für seine Liebste: eine Reise nach Amsterdam.Darüber freut sich Emma riesig: "Dankeschön mein Schatz für dein wundervolles Geburtstagsgeschenk. Ich freue mich auf Amsterdam mit dir – meine Lieblingsstadt mit meinem Lieblingsmenschen."

Auch Umut und Emma haben von Kims Anschuldigungen bereits Wind bekommen und lassen diese natürlich nicht auf sich sitzen. Die Blondine reagierte in ihrer Instagram-Story und äffte die TV-Bekanntheit nach. Auch Umut teilte einen Screenshot von Kims Clip, in dem sie gegen das Paar schießt. "Wie kannst du so etwas posten, wenn du ganz genau weißt, was im Jahr 2024 kommt", wetterte Emmas Freund daraufhin.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin im Mai 2023

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

