"Temptation Island"-Emma soll Umut Tekin betrogen haben!

Es brodelt in der Gerüchteküche! Bei der diesjährigen "Temptation Island V.I.P."-Staffel hat Umut Tekin (26) seine einstige Freundin Jana-Maria Herz (31) mit der Verführerin Emma Fernlund betrogen. In der Wiedersehensshow des Formats machten die beiden ihre neue Beziehung offiziell. Das Liebespaar muss sich derzeit aber zahlreichen Kritikern und Gerüchten stellen. Auch die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin Kim Virginia Hartung (28) spekuliert: Emma soll bereits untreu gewesen sein!

Auf TikTok macht sich Kim Virginia in ihren Videos des Öfteren über Sternchen der Reality-Szene lustig und offenbart pikante Details. Nun packt sie in einem Livestream über das Paar aus: Die neue Frau an Umuts Seite soll ihn bereits betrogen haben. In den Kommentaren häufen sich Fragen der Zuschauer, beispielsweise wer die Liebschaft sein soll. Dazu äußert sich die Influencerin jedoch nicht.

Die Anschuldigung lassen die zwei Verliebten aber nicht auf sich sitzen und reagieren wenig später in ihren jeweiligen Instagram-Storys. Emma meldet sich zu Wort und macht die TV-Bekanntheit nach. Auch Umut teilt einen Screenshot von einem Kim-Virginia-Clip, in dem es heißt "2023 hat jeder sein wahres Gesicht gezeigt", und schreibt dazu: "Wie kannst du so etwas posten, wenn du ganz genau weißt, was im Jahr 2024 kommt."

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Umut Tekin und Emma Fernlund

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de