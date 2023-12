Sydney Sweeney befeuert die Datinggerüchte mit sexy Foto!

Nur heiße Filmpromo oder mehr? Sydney Sweeney (26) und Glen Powell (35) feiern die Veröffentlichung ihrer neuen Liebeskomödie "Anyone But You". Die Hauptdarsteller sorgen seit Monaten für reichlich Gesprächsstoff – Fans unterstellen den beiden eine Affäre. Dabei ist der Euphoria-Star mit ihrem Partner Jonathan Davino verlobt. Beide haben die Vorwürfe dementiert. Jetzt wirken Sydney und Glen auf einem neuen Bild wieder sehr vertraut!

Zur Feier des Tages postet Sydney ein Foto auf Instagram, auf dem sie mit ihrem Filmpartner Glen zu sehen ist. Die beiden liegen vertraut nebeneinander auf einem Boot, nur mit Bikini und Badehose bekleidet. Beide grinsen bis über beide Ohren und halten Händchen. "Bei jedem Beitrag, den ich von den beiden sehe, habe ich immer das Gefühl, dass ich störe", kommentiert ein User unter dem Bild und spielt auf die Datinggerüchte rund um das Filmpaar an.

Auch bei anderen Nutzern trifft der Schnappschuss auf gemischte Gefühle. "Na gut, du postest den Kerl öfter als deinen echten Verlobten... Ich wäre deprimiert", schreibt einer ihrer Fans. "Diese Kommentare sind wirklich lustig. Die Leute wissen nicht, wie PR funktioniert", amüsiert sich ein anderer.

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney im Dezember 2023

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Schauspieler

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino am Flughafen

