Fast fünf Jahre verlobt: Maria Bello will endlich heiraten!

Sie will endlich Nägel mit Köpfen machen! Seit 2013 ist bekannt, dass Schauspielerin Maria Bello (56) auf Frauen steht. Zuvor war die "Coyote Ugly"-Darstellerin mit Dan McDermott zusammen. Doch seit einigen Jahren hat sie ihr Herz an die französische Köchin Dominique Crenn verloren. Mittlerweile sind die beiden auch seit Ende 2019 verlobt. Eine Hochzeit fand bisher noch nicht statt – doch das soll sich bald ändern: Maria will in wenigen Monaten vor den Traualtar treten!

Das verrät die 56-Jährige gegenüber People. Im Frühjahr 2024 soll es endlich so weit sein. "Wir sind beide schreckliche Planer, muss ich sagen. Außerdem arbeiten wir überall auf der Welt", plaudert die Schauspielerin aus und fügt hinzu: "Aber endlich haben wir den Hochzeitsplaner, wir haben das Datum und die Location. Und auf unserem 'Save the Date' steht: 'Ja, wir tun es endlich.'"

Doch warum hat das so lange gedauert? "Dom und ich haben zuletzt einiges durchgemacht. Ich war noch nie verheiratet. Nicht einmal mit dem Vater meines Sohnes. Ich habe diesen Schritt noch nie gemacht", erklärt Maria offen. Für sie sei das eine sehr aufregende Sache und nichts, was sie einfach so entscheide.

Anzeige

Getty Images Maria Bello und ihre Verlobte Dominique Crenn

Anzeige

Getty Images Maria Bello, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Maria Bello und Dominique Crenn im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de