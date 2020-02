Maria Bello und ihre Freundin wollen sich trauen! Vor gut sieben Jahren hatte die US-Schauspielerin nach gut sieben Jahren Beziehung zu Dan McDermott bekannt gemacht, auf Frauen zu stehen. In den folgenden Jahren führte die "Navy CIS"-Darstellerin mehrere feste Beziehungen. Nun scheint die Blondine ihre Partnerin fürs Leben gefunden zu haben: Maria verkündete bei einer Oscar-Party, dass sie sich mit ihrer Liebsten Dominique Crenn verlobt hat!

Gegenüber Entertainment Tonight offenbarte die 52-Jährige ihr Liebes-Glück: "Wir sind sehr glücklich, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade erst verlobt haben! Das ist das erste Mal, dass wir seitdem in Hollywood unterwegs sind!" Maria schilderte weiter, der Kniefall habe am 29. Dezember stattgefunden und sie sehr überrascht. "Es sollte aber so sein. Es ist Zeit. Ich fühle mich endlich erwachsen genug, um zu heiraten!", schwärmte sie.

Mit der baldigen Hochzeit wird ihre Partnerin Dominique zudem Stiefmutter – denn aus ihrer langjährigen Beziehung mit Dan McDermott hat Maria einen erwachsenen Sohn. Die französische Köchin bringt keine Kinder mit in die Ehe.

Getty Images Maria Bello und Dominique Crenn bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Maria Bello, Schauspielerin

Getty Images Dan McDermott und Maria Bello 2004

