König Charles ignoriert Harry und Meghan in Weihnachtsrede

Gehören sie für ihn nicht mehr zur Familie? Auf Prinz Harrys (39) Rückzug aus dem britischen Königshaus folgte das Zerwürfnis mit seiner Familie. Eigentlich soll sich der Herzog von Sussex zurzeit wieder seinem Vater König Charles III. (75) annähern. Doch die Weihnachtsrede des Monarchen macht nun einen ganz anderen Eindruck: Charles schließt Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) aus seiner Rede aus!

Charles' Ansprache, in der er das Jahr Revue passieren ließ und sein Volk dazu aufforderte, das Gute ineinander zu sehen, wurde durch begleitendes Videomaterial unterstützt. In dem Clip waren vor allem sein Sohn Prinz William (41) mit seiner Frau Prinzessin Kate (41) und ihren gemeinsamen Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zu sehen. Neben ihnen wurden auch die Geschwister des britischen Königs, Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (59) sowie dessen Ehefrau Sophie besonders hervorgehoben. Nicht zu sehen war der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (63). Doch auch von Harry und Meghan fehlte sowohl in der Rede als auch im Clip jede Spur.

Im Gegensatz zu den Sussexes hatte Andrew jedoch gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (64) am royalen Weihnachtsspaziergang teilgenommen. "Signale der Wiedereingliederung, aber kein Hauch der Demut von Andrew, nur Andeutungen, dass er in der obersten Reihe sein will", analysierte die Körpersprache-Expertin Judi James den Auftritt des Prinzen gegenüber The Sun.

Getty Images König Charles im September 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

