"Reserve" 2.0? Prinz Harry will neues Buch veröffentlichen

Er startet voller Tatendrang ins neue Jahr! Nachdem sie ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, wurden Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) mit mächtig Kritik konfrontiert. Doch spätestens mit der Veröffentlichung seiner Memoiren "Reserve" und den darin enthaltenen Behauptungen und Vorwürfen gegen die Royal-Family schien der Rotschopf an öffentlichem Ansehen zu verlieren. Will er sich nun etwa wieder beliebter machen? Harry plant nämlich angeblich ein neues Buch!

Laut Daily Express glauben Experten aktuell, dass der 39-Jährige mithilfe eines neuen Buches sein öffentliches Bild und das seiner Frau "aufpolieren" will. "Es scheint, dass sie sich in eine positive Richtung bewegen. Sie haben eine Menge Dinge vor, Prinz Harry arbeitet an einem weiteren Buch", so Christina Garibaldi gegenüber dem Medium. Angeblich haben die Sussexes bereits vier Bücher unter Vertrag, von dem auch Harry eins schreiben will – das soll allerdings nicht so "knallhart" wie "Reserve" sein. "Wir haben definitiv genug von der Art 'das Geheimnis ausplaudern, meine Seite der Geschichte erzählen'", betont die Expertin ebenfalls.

Personen, die den royalen Aussteigern nahestehen, verrieten bereits gegenüber Us Weekly, dass "Harry und Meghan glauben, dass 2024 das Jahr der Erlösung sein wird". Dabei wollen sich die zweifachen Eltern nicht auf das britische Königshaus konzentrieren: "Harry und Meghan wollen in eine andere Richtung gehen. Sie haben gesagt, was sie in Bezug auf die Royals zu sagen hatten. Sie machen weiter."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020 in London

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

