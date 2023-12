Rihanna und A$AP Rocky gehen mit ihren Kindern shoppen!

Sie lassen es sich gut gehen! Rihanna (35) und A$AP Rocky (35) sind stolze Eltern von zwei Jungs: Ihr erster Sohn RZA hatte im Mai 2022 das Licht der Welt erblickt. Nur etwas mehr als ein Jahr später bekam er mit dem kleinen Riot Rose ein Brüderchen. Da die Familienzeit zu viert schon so schön ist, wünschen sich die Musiker sogar noch weiteren Nachwuchs. Bis dahin genießen Rihanna und A$AP aber noch mal Zeit mit ihren Söhnen und gehen Shoppen.

Wie Page Six berichtet, wurden die Sänger am Mittwochabend mit ihren beiden Kindern in einem Geschäft in Aspen gesichtet. Dieser Anlass wurde genutzt, um sich modisch gekonnt in Szene zu setzen. Die Grammy-Gewinnerin trug einen grauen Kapuzenpulli und kombinierte dazu eine weite Jeans und braune Stiefel. Auch A$AP trug einen grauen Hoodie. Die zweifachen Eltern sehen im Partnerlook total stylisch und entspannt aus.

Das Paar besuchte über die Feiertage den beliebten Skiort in Colorado. Der Familienausflug kam wenige Tage später, nachdem die "Diamonds"-Interpretin verraten hatte, dass sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könne. Im Interview mit E! News hatte die 35-Jährige ganz offen über ihre Familienplanung gesprochen. Nach ihren zwei Jungs sei es Rihannas größter Wunsch, "Töchter zu haben." Aber die Chancen, Mädels zu bekommen, schätze sie eher gering ein: "Ich bin mir zu 75 Prozent sicher, beim nächsten Mal einen Jungen zu kriegen. Also drücken wir einfach die Daumen."

ActionPress Rihanna und ASAP Rocky

ActionPress Rihanna, Sängerin

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

