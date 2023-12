Sechs Jahre Ehe: Felix Neureuther schwärmt von Miriam!

Er schwelgt nach wie vor im Liebesglück. Seit 2013 gehen Felix Neureuther (39) und seine Frau Miriam (33) gemeinsam durchs Leben. Nach vier Jahren Beziehung hatten der ehemalige Profi-Skirennläufer und seine Partnerin den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Inzwischen sind die beiden nicht nur verheiratet, sondern auch stolze Eltern von drei Kindern. Nun haben Felix und Miriam einen besonderen Grund zum Feiern!

Am Mittwoch feierte das Paar seinen sechsten Hochzeitstag. Auf Instagram schwelgt der 39-Jährige dabei in alten Erinnerungen. Dort teilt Felix einen süßen Schnappschuss ihres großen Tages. "Sechs Jahre her. Alles Gute zum Hochzeitstag, Miriam. Danke für alles", schwärmt der dreifache Papa. Seine Frau postet in ihrer Story ebenfalls ein nostalgisches Selfie und witzelt: "Bild ist aus unseren früheren Glanztagen. Finde aber, wir haben uns gut gehalten."

Noch vor wenigen Wochen kursierten hartnäckige Gerüchte darüber, dass es bei den Eheleuten kriseln soll. Allerdings machte Miriam den Spekulationen höchstpersönlich den Garaus. "Der Nachrichtenstrom, warum ich meinen Mann verlassen und nach Norwegen auswandern will, lässt nicht nach", erklärte die 33-Jährige fassungslos im Netz und fügte hinzu: "Dazu kann ich nur sagen: Ihr spinnt doch. So einen Mist habe ich selten gehört."

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther im September 2023

Getty Images Felix Neureuther, ehemaliger Skirennläufer

