Ehekrise mit Felix? Miriam Neureuther klärt Gerüchte auf

Miriam Neureuther (33) spricht Klartext! Die Wintersportlerin und ihr Partner Felix Neureuther (39) sind seit rund zehn Jahren zusammen und rund sechs davon verheiratet. Aus ihrer Beziehung gehen drei Kinder hervor – Töchterchen Matilda, Sohnemann Leo und Nesthäkchen Lotta. Doch in den vergangenen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass es nicht gut um die Ehe der Skistars stehe. Miriam meldet sich jetzt persönlich dazu.

"Der Nachrichtenstrom, warum ich meinen Mann verlassen und nach Norwegen auswandern will, lässt nicht nach. Dazu kann ich nur sagen: Ihr spinnt doch. So einen Mist habe ich selten gehört", betont die 33-Jährige in einem Instagram-Post. Es zerreiße ihr das Herz, dass so etwas geschrieben werde. "Mein Mann Felix ist mein Ein und Alles", stellt Miriam klar.

Sie habe lediglich in ihrem Podcast darüber geredet, dass es für sie ein großer Traum wäre, mit ihrem Mann und ihren Kindern mal für ein halbes Jahr nach Norwegen zu gehen, damit sie die Sprache richtig lernen. Denn Miriam hat norwegische Wurzeln: "Für mich war es ein riesiges Geschenk, dass meine Eltern mir zwei Sprachen haben mit auf meinen Lebensweg geben können!"

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther im September 2023

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther und seine Frau Miriam im Mai 2021

Instagram / miriamneureuther Miriam und Felix Neureuther im Dezember 2021

