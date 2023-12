Sexy in Rot: Paris Hilton teilt heiße Unterwäsche-Bilder!

Sie zeigt, was sie hat! Paris Hilton (42) ist dafür bekannt, ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben zu geben. Im Netz teilt das It-Girl gerne Bilder von sich. Dabei präsentiert sie nicht nur ihre glamourösen Outfits, sondern auch ihren schlanken Körper. Nun bekommen die Follower der "The Simple Life"-Darstellerin erneut sehr intime Einsichten: Paris zeigt sich nur in Unterwäsche im Netz!

Auf Instagram teilt die Hotelerbin die heißen Fotos. In einem roten Lingerie-Set inklusive Strapsen posiert Paris vor einem Weihnachtsbaum und an einem Treppengeländer. Mit einem lasziven Schlafzimmerblick schaut sie in die Kamera, während sie ihren Body gekonnt in Szene setzt. Die DJane scheint genau zu wissen, wie sie ihren Followern den Kopf verdrehen kann.

Ihre Fans sind von den Fotos begeistert. Unter dem Post wird Paris mit Komplimenten überschüttet. "Omg! Du siehst atemberaubend aus!" oder "Wie kann man nur so schön sein. Das Rot steht dir unglaublich gut!" sind nur zwei von unzähligen Kommentaren.

Paris Hilton, Juni 2022

Paris Hilton, Model

Paris Hilton, Dezember 2022

