Sie zelebriert ihren großen Tag! Paris Hilton (41) verzauberte ihre Fans im vergangenen November mit einer echten Traumhochzeit: Bei der über mehrere Tage hinweg stattfindenden Megasause wechselte die Hotelerbin zahlreiche Male ihre aufwendigen Outfits. Auch zu ihrem Geburtstag war ihr ein wilder Look offenbar wichtig – auch wenn die Robe diesmal deutlich knapper ausfiel: In einem Bikini mit Leoprint posierte Paris auf dem Boot und am Strand!

Auf Instagram teilte der "The Simple Life"-Star jetzt eine ganze Reihe von Fotos, die sie an ihrem Geburtstag zeigen. Ob lasziv an der Reling eines Bootes lehnend oder verliebt mit ihrem Ehemann Carter Reum am Traumstrand schlendernd – Paris strahlt vor Glück und setzt ihren Zweiteiler gekonnt in Szene. "Birthday Girl im Paradies", schrieb sie unter den Beitrag.

Paris' Fans freuten sich überschwänglich über den sommerlichen Post ihres Idols. "Was für ein wundervoller Ort zum Feiern! Alles Gute zum Geburtstag, Süße", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr mit zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis bei.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im November 2021 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2022

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de