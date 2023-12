Versöhnen sich Amira und Oliver Pocher etwa bald wieder?

Die Zeichen stehen wohl eindeutig auf Versöhnung! Oliver (45) und Amira Pocher (31) hatten sich 2016 kennen und lieben gelernt. Aus ihrer Ehe gehen zwei Söhne hervor. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Sommer gaben sie ihr Liebes-Aus bekannt. Die zunächst friedliche Trennung artete in einen Rosenkrieg aus, bei dem vor allem der Komiker mit seinen Angriffen unter die Gürtellinie ging. Zuletzt standen die Zeichen allerdings wieder auf Versöhnung: Nun verbringen Olli und Amira Familienzeit im Freizeitpark.

In ihrer neuen Podcast-Folge von "Die Pochers – frisch recycelt", sprechen der Komiker und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) über ihren kürzlichen Ausflug in den Freizeitpark. In ihrer Instagram-Story schreibt Sandy: "Die Patchwork-Familie ist wieder zurück." Auch Olli teilt ein Video. Auf diesem ist seine Noch-Frau Amira zu sehen, die sich beim Dosenwerfen versucht. "Wir sind auf dem Weg", sagt der Comedian über den Versuch der Versöhnung, die im Raum steht.

Gerüchte um ein Annähern von Olli und Amira gab es, als sie den Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam gefeiert hatten. In seiner Instagram-Story teilte der 45-Jährige ein lustiges Bild der beiden, auf dem die Moderatorin ihrem Ex lachend mit dem Kuchenmesser droht, während er eine Grimasse zieht. "Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden...", schrieb Olli dazu.

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher am Geburtstag ihres Sohnes im Dezember 2023

