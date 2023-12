Wolfgang Schäubles (†) letzter Wunsch ging noch in Erfüllung

Wolfgang Schäuble hatte eine große Bitte. Der ehemalige Bundestagspräsident ist am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hatte lange gegen den Krebs gekämpft, wie später öffentlich wurde. Doch bis zu seinem Tod hatten nur seine Familie und Freunde davon gewusst. Am kommenden Freitag soll der Politiker in seiner Heimatstadt Offenburg seine letzte Ruhe finden. Schäubles letzter Wunsch war vor seinem Tod aber noch in Erfüllung gegangen.

Wie Bild berichtet, hatten sowohl der ehemalige Bundesinnenminister als auch seine Familie erst an Weihnachten von dem nahenden Ende erfahren. Es sei sein letzter Wille gewesen, dieses Fest noch einmal zu Hause im Kreise seiner Liebsten zu feiern. Sein Zustand hatte sich in den Wochen davor zunehmend verschlechtert – es habe aber auch gute Tage gegeben.

In den vergangenen Monaten hatte auch Schäubles Frau Ingeborg mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Sie war vom Fahrrad gestürzt und danach drei Monate lang auf der Intensivstation behandelt worden. "Meine Frau hat sich all die Jahre aufopferungsvoll um mich gekümmert. Jetzt will ich für sie da sein", hatte der Baden-Württemberger damals betont.

Wolfgang Schäuble, Politiker, mit seiner Frau

Wolfgang Schäuble, Politiker

Wolfgang Schäuble, Politiker, mit seiner Frau

