Erste Details zu Wolfgang Schäubles Beerdigung öffentlich

Wann und wo wird Wolfgang Schäuble (81) seine letzte Ruhe finden? Der frühere Bundesinnenminister ist am zweiten Weihnachtstag im Kreise seiner Familie gestorben. Wie später publik wurde, war bei ihm bereits vor Jahren Krebs diagnostiziert worden – öffentlich war davon jedoch nichts bekannt. Am Ende hatte er seinen tapferen Kampf gegen die Krankheit nicht gewinnen können. Nun steht fest, wo Schäuble beerdigt werden soll.

Wie Bild berichtet, werde der Politiker am 5. Januar in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt. An dem Tag soll auch ein Trauergottesdienst stattfinden. Ebenso geplant seien militärische Ehren sowie ein Zug durch die Stadt – möglicherweise sogar mit Pferden. Ende Januar soll es dem ehemaligen Bundestagspräsidenten zu Ehren zudem einen öffentlichen Staatsakt in Berlin geben.

Schäuble hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 1990 war er bei einem Attentat auf ihn von zwei Kugeln getroffen worden. Eine davon blieb in seinem Rücken stecken, sodass er seither querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen war.

Getty Images Wolfgang Schäuble, Politiker

