Wolfgang Schäuble (†) kämpfte 17 Jahre lang gegen den Krebs

Wolfgang Schäuble (81) kämpfte jahrelang still und heimlich gegen den Krebs. Wie seine Tochter Christine Strobl im Interview mit Bild erzählt, wurde der Politiker bereits 2006 mit der Krankheit diagnostiziert. "Vor acht Jahren stand dann fest, dass sein ganzer Körper voller Metastasen ist. Wir hatten – unabhängig von der Krebserkrankung – immer wieder schwierige gesundheitliche Situationen, in denen wir nicht wussten, wie sie ausgehen", berichtet sie. Trotzdem arbeitete Wolfgang pflichtbewusst weiter. Als er 2017 zum Bundestagspräsidenten gewählt wurde, war seine schwere Erkrankung ebenfalls nicht bekannt.

Auch kurz vor seinem Tod am zweiten Weihnachtstag vergangenen Jahres zeigte sich Wolfgang tapfer, wie sich seine Tochter erinnert: "Als Papa am zweiten Weihnachtsmorgen wach wurde, fragte ich ihn, wie er geschlafen habe. Er schmunzelte und meinte, er fühle sich so gut, dass er durchaus noch ein paar weltpolitische Probleme lösen könne." Am Abend sei er dann friedlich eingeschlafen.

Anfang Januar fand die große Trauerfeier für den beliebten Politiker statt. Diverse Kollegen wie Julia Klöckner, Armin Laschet (63) oder Jens Spahn (43) waren vor Ort. In mehreren emotionalen Reden zu Ehren von Wolfgang wurde deutlich, wie hoch angesehen er unter seinesgleichen gewesen war. "Er ist nicht von uns gegangen, er ist uns vorausgegangen", betonte etwa Friedrich Merz (68).

Getty Images Wolfgang Schäuble, Politiker

Getty Images Winfried Kretschmann bei Wolfgang Schäubles Trauerfeier

