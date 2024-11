Wolfgang Schäubles Tochter spricht über den Tod ihres Vaters

Im Dezember vergangenen Jahres verstarb der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (✝81) an den Folgen seiner jahrelangen Krebserkrankung. Anlässlich des sich jährenden Todestags in wenigen Wochen redet seine Tochter, Programmdirektorin bei der ARD, in einem Gespräch mit Bunte über den Tod ihres Vaters. "Es ist noch kein Jahr her und die Erinnerung ist jederzeit noch sehr präsent. Er fehlt mir sehr", erzählt Christine Strobl emotional.

Als ihr Vater starb, hatten Christine und ihre Familie die Chance, gemeinsam Abschied zu nehmen: "Dass wir alle zusammen sein konnten, als er gestorben ist, macht es erträglicher. Ich bin ihm deshalb dankbar, dass er uns den gemeinsamen Abend ermöglicht hat." Ihr Vater habe einen großen Lebenswillen gehabt. "Auch wenn er nicht gehen wollte", habe er ihr trotzdem das Gefühl vermittelt, dass es "okay" für ihn sei. Am meisten vermisse sie das Lachen ihres Papas sowie seine guten Ratschläge. Am schwierigsten sei es aber wohl für ihre Mutter: "Meine Eltern waren eine Ewigkeit miteinander verheiratet. Gefühlt hunderttausend Jahre. Da fehlt plötzlich die zweite Hälfte ihres Lebens."

Bereits 2006 – und damit 17 Jahre vor seinem Tod – wurde bei dem Politiker der Krebs diagnostiziert. Gegen die Krankheit kämpfte Wolfgang still und heimlich. "Vor acht Jahren stand fest, dass sein ganzer Körper voller Metastasen ist. Wir hatten – unabhängig von der Krebserkrankung – immer wieder schwierige gesundheitliche Situationen, in denen wir nicht wussten, wie sie ausgehen", äußerte sich Christine wenige Monate, nachdem ihr Vater gestorben war, gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Strobl auf der Trauerfeier von Wolfgang Schäuble, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfgang Schäuble im Januar 2023

Anzeige Anzeige