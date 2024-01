Große Reden: So emotional ist Wolfgang Schäubles Trauerfeier

Wolfgang Schäuble wird die letzte Ehre erwiesen. Der langjährige Bundestagspräsident starb am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren. Er hatte gegen den Krebs gekämpft, den er jedoch nicht besiegen konnte. Die Diagnose hatte er für sich behalten, nur seine engsten Freunde und Angehörigen sollen davon gewusst haben. Heute findet seine Beerdigung statt – die Trauerfeier ist bereits in vollem Gange. So rührend wird dort an Schäuble erinnert.

Bei dem Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Offenburg haben sich neben seinen Angehörigen wie etwa seiner Witwe Ingeborg und seinen Kindern auch zahlreiche Spitzenpolitiker eingefunden. Im Publikum sind unter anderem Jens Spahn (43), Armin Laschet (62), Julia Klöckner und Friedrich Merz (68) zu sehen. Letzterer hatte bereits eine emotionale Rede gehalten. "Er ist nicht von uns gegangen, er ist uns vorausgegangen", lauteten seine Worte über den einstigen Bundesinnenminister, wie im ARD-Livestream zu sehen war. "In Wolfgang Schäuble (81) verliert unser Land eine ganz große politische Persönlichkeit", betonte zudem Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Nach der Veranstaltung findet ein Trauerzug statt, der zum Waldbachfriedhof führt, wo Schäuble schließlich beigesetzt werden soll.

Angeblich sollte sogar der französische Präsident Emmanuel Macron (46) kommen. Bisher ist er jedoch nicht in Offenburg eingetroffen. Er hielt eine Rede auf der Trauerfeier des früheren EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors, der nur einen Tag nach Schäuble starb. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (69) sowie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) fehlen. Dieser hatte jedoch einen Trauerstaatsakt am 22. Januar angeordnet.

Friedrich Merz bei Wolfgang Schäubles Trauerfeier

Winfried Kretschmann bei Wolfgang Schäubles Trauerfeier

Wolfgang Schäubles Witwe Ingeborg mit ihrer Tochter Christine und ihrem Sohn Thomas

