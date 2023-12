Vor Tod: Wolfgang Schäuble wollte für seine Frau da sein

Er wollte sich um seine Frau kümmern. Vor wenigen Stunden wurden traurige Neuigkeiten öffentlich: Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Nach seiner langjährigen Politik-Karriere zog sich der gebürtige Freiburger zuletzt zurück. Denn der Politiker hatte wenige Wochen vor seinem Tod ganz besondere Pläne verkündet: Wolfgang wollte mehr Zeit mit seiner Frau Ingeborg verbringen.

Seine Liebste war im Sommer so schwer mit dem Fahrrad gestürzt, dass die Ärzte um ihr Leben kämpfen mussten. Erst vor sieben Wochen erklärte er gegenüber Bild, dass er sich nun um Ingeborg kümmern wolle: "Meine Frau hat sich all die Jahre aufopferungsvoll um mich gekümmert. Jetzt will ich für sie da sein." Ein Informant aus dem Umfeld der Familie erklärte gegenüber dem Blatt, dass der Politiker seiner Frau zurückgeben wollte, was sie seit dem Attentat auf ihn für ihren Mann getan hatte.

Mittlerweile ist auch die Todesursache des ehemaligen Bundesinnenministers bekannt: Wie Bild berichtet, habe er bereits seit Jahren gegen eine Krebserkrankung gekämpft und den Kampf schließlich verloren. Wolfgang schlief am zweiten Weihnachtstag gegen 20:00 Uhr im Kreise seiner Familie friedlich ein.

Getty Images Wolfgang Schäuble, Politiker

Getty Images Wolfgang Schäuble, Politiker, mit seiner Frau

Getty Images Wolfgang Schäuble, Politiker

