Grabschändung bei Wolfgang Schäuble: Verfahren eingestellt

Auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg herrschte im Mai dieses Jahres blankes Entsetzen, als Mitarbeiter ein Loch auf dem Grab von Wolfgang Schäuble (✝81) entdeckten. Doch wer schändete das Grab des Politikers? Dieser Frage ging die Polizei direkt nach und regte umfassende Ermittlungen an. Doch in den vergangenen Monaten blieb die Suche nach dem Täter erfolglos. Wie Bild nun erfahren haben will, wurde das Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt nun eingestellt. Der Grund: mangelnde Ansatzpunkte. Die Angehörigen des ehemaligen Bundestagspräsidenten werden somit wohl nie erfahren, wer seine Totenruhe gestört hat.

Die Ermittlungsbehörden hatten in der Vergangenheit mehrfach um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten, jedoch ohne Erfolg. In Schäubles Partei, der CDU, rief die Tat enorme Bestürzung hervor. Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigte sich entsetzt und bezeichnete die Grabschändung laut der Zeitung als eine "widerwärtige Straftat". Ebenso besorgt äußerte sich Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens, der das Vergehen als niederträchtigen Eingriff in die Totenruhe verurteilte.

Wolfgang Schäuble, der im Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren verstarb, war eine bedeutende Figur in der deutschen Politik und diente der CDU lange Zeit in verschiedenen hochrangigen Positionen. Schäuble, der im Rollstuhl saß, nachdem er 1990 bei einem Attentat angeschossen worden war, galt als einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Trotz schwerer gesundheitlicher Rückschläge blieb er bis ins hohe Alter politisch aktiv und war bis 2023 als Bundestagspräsident tätig. Seiner Familie, Freunden und politischen Weggefährten bleibt er als kompromissloser Kämpfer für die Demokratie und die Einigung Europas in Erinnerung.

Getty Images Wolfgang Schäuble, Januar 2023

Getty Images Wolfgang Schäuble, Politiker

