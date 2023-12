Body-Shaming-Vorwürfe gegen Ryan: Das sagt Louise Thompson!

Sie meldet sich zu Wort. Louise Thompson (33) macht kein Geheimnis aus ihren gesundheitlichen Problemen: 2018 wurde bei der britischen TV-Persönlichkeit Colitis ulcerosa, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, diagnostiziert. Auf Social Media gibt sie ihren Fans regelmäßige Updates zu ihren Symptomen und Nebenwirkungen. Ihrem Partner Ryan Libbey wurde dabei zuletzt vorgeworfen, dass er sich negativ zu ihrem Gewichtsverlust geäußert hat. Deswegen schafft Louise nun Klarheit, was es damit auf sich hat.

Auf Instagram gibt die 33-Jährige ein Statement ab, das Licht ins Dunkel bringt. "Zu eurer Info, er bezieht sich auf meinen Hintern, weil ich aufgrund meiner entzündlichen Darmerkrankung schreckliche Po-Probleme habe", erklärt die Mutter eines Sohnes und witzelt: "Die Form meines Hinterns interessiert uns schon lange nicht mehr." Dem Post fügt Louise zudem eine Reihe Emojis hinzu, die vor Lachen weinen.

Auslöser für die Body-Shaming-Vorwürfe war ein Beitrag von Louise im Netz. Sie zeigte eine Tafel Schokolade und eine dazugehörige Notiz von Ryan: "Das ist nicht erlaubt. Denk an deinen Hintern." Ein Follower äußerte seine Kritik an dem Kommentar ihres Freundes. "Ich liebe euch. Das fühlt sich aber wirklich giftig an", befürchtete der Fan.

Louise Thompson in London

Ryan Libbey, Fitnesstrainer, und Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Ryan Libbey und Louise Thompson, 2023

