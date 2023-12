Diese Job-Möglichkeiten hat Danny Masterson nach seiner Haft

Danny Masterson (47) soll für ein Leben nach dem Knast gewappnet sein. Der "Die wilden Siebziger"-Star muss derzeit eine 30-jährige Haftstrafe absitzen. Er wurde im Mai in zwei von drei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Im Gefängnis wird akribisch auf ihn geachtet. Um sicherzustellen, dass es ihm gut geht, sieht sogar alle 30 Minuten ein Beamter bei ihm nach dem Rechten. Doch auch um seine Zeit nach dem Aufenthalt wird sich gesorgt: Danny soll allerhand Fähigkeiten erlernen.

An seine Schauspielerfolge anzuknüpfen, dürfte für Danny schwierig werden. Wenn er nicht früher aus der Haft entlassen wird, ist er mit spätestens 77 Jahren auf freiem Fuß. Wie ein Vertreter der kalifornischen Strafvollzugsbehörde gegenüber RadarOnline mitteilte, werden ihm mehrere Programme zur Verfügung stehen, die ihm bei der Eingliederung in die reale Welt helfen sollen, sobald er den Aufnahmeprozess durchlaufen hat. Im Rahmen des "Career and Technical Education (CTE)"-Programmes könne er sich nach dem Gefängnis zum Beispiel für einen Job in den Bereichen Karosserie- und Unfallinstandsetzung, Schreinerei, Elektrik, Malerei, Klempnerei, Dachdeckerei, Schweißen, Zimmerei oder dem allgemeinen Bauwesen entscheiden.

In Sachen Liebe muss Danny nach seiner Entlassung aber wohl von null anfangen. Seine Frau Bijou Philipps hatte lange Zeit betont, ihm trotz der Verurteilung zur Seite zu stehen. Im September hat sie dann aber die Scheidung eingereicht.

CA DOC/MEGA Danny Mastersons Polizeifoto, Dezember 2023

Getty Images Danny Masterson im Mai 2015

Getty Images Bijou Phillips und Danny Masterson auf dem Sundance Film Festival 2007

