Ex-Küchenchef verrät: Das sind König Charles' Neujahrspläne

An den Feiertagen herrscht bei den britischen Royals ein straffer Zeitplan. Zu den zahlreichen Verpflichtungen gehören neben Kirchenbesuchen auch der alljährliche Weihnachtsspaziergang mit der gesamten Familie. Darren McGrady war fünfzehn Jahre lang der persönliche Küchenchef der verstorbenen Königin Elizabeth (✝96), Prinzessin Diana (✝36) und der Prinzen William (41) und Harry (39) und ist bestens informiert. Er gewährt nun einen Einblick in die Traditionen – so begeht König Charles III. (75) wohl das neue Jahr!

Charles und Camilla (76) werden den ersten Tag des neuen Jahres in Sandringham sein. Dort verbrachten sie bereits die Weihnachtsfeiertage. Vor Ort sollen sie zunächst die Kirche besuchen, bevor sie ein "einfaches" Mittagessen in ihrer Residenz genießen. Ein solches Mittagessen bestehe laut dem Koch beispielsweise aus Weihnachtstruthahn, Rosenkohl, Bratkartoffeln und Salat. Zum Nachtisch gebe es gebratenen Pflaumenpudding und Brandy-Butter, wie er auf Instagram verrät.

Natürlich ist auch ein einfaches Mittagessen bei den Royals aufwändig – und bedarf einer Vorbereitungszeit von knapp sechs Monaten. "Wir machten den Pflaumenpudding für Weihnachten und Neujahr in Sandringham im Juli, kurz nach den Gartenpartys und bevor wir für den Sommer nach Balmoral fuhren... so hatte der Pflaumenpudding Zeit zu reifen", erklärt der Küchenchef.

Getty Images König Charles im September 2023

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla im September 2023 in Bordeaux

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Parlamentseröffnung, 2023

