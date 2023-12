Mit 45: Erfinder der TV-Kindersendung "Checker Tobi" ist tot

Johannes Honsell war einer der erfolgreichsten Regisseure in Deutschland. Unter anderem entwickelte der Filmemacher die Kindersendung "Checker Tobi" mit. In der geht es vor allem darum, Kinder alles über Wissenschaft und Natur näherzubringen. Auch am Erfolgsfilm "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" werkelte er mit. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Johannes ist ganz überraschend verstorben!

Das berichten nun mehrere Medien, unter anderem Spiegel. Demnach ist der 45-Jährige kurz nach Weihnachten an seiner Krebserkrankung in München gestorben. Johannes litt unter der gefährlichen Krebsart namens Glioblastom. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Gehirntumor, der besonders aggressiv ist und schnell wächst. Der bekannte Regisseur hinterlässt seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn.

Im Netz sprechen viele Fans ihr Beileid aus und gedenken des Filmemachers. "Ich bin gerade geschockt! Ruhe in Frieden. Mein Beileid an seine Frau und seinen Sohn und der Familie. Ich wünsche der Familie viel Kraft in der schweren Zeit" oder "Ruhe in Frieden – und ich wünsche der Familie ganz viel Kraft", kommentieren unter anderem zwei schockierte Follower auf Instagram.

Instagram / johanneshonsell Johannes Honsell, Regisseur

Instagram / johanneshonsell Johannes Honsell im Dezember 2020

Instagram / johanneshonsell Regisseur Johannes Honsell

