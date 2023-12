Von wegen zwanglos! Tom Brady und Irina sind "Perfect Match"

Sie halten weiter an ihrer Liebe fest! Im Sommer hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass Tom Brady (46) und Irina Shayk (37) etwas am Laufen haben. Doch vor rund zwei Monaten sollen die beiden plötzlich beschlossen haben, wieder getrennte Wege zu gehen – aber anscheinend können die beiden nicht ohneeinander. Tom und Irina sollen wieder miteinander anbandeln – und dieses Mal soll es ernster als je zuvor sein!

Wie ein Insider jetzt gegenüber National Enquirer verrät, soll Tom seine Hoffnung auf eine Beziehung mit Irina aufgegeben haben, nachdem diese mit ihrem Ex Bradley Cooper (48) im Urlaub gewesen war. Doch Irina habe dem ehemaligen Footballer klar gemacht, dass zwischen ihr und dem Vater ihrer Tochter nichts mehr laufen wird. "Sie hatten beide eine ganze Menge Ballast zu verarbeiten, bevor sie sich aneinanderbinden konnten. Aber jetzt merken sie, dass sie ein Perfect Match sind", so die Quelle. Sogar Pläne für eine "lange gemeinsame Zukunft" sollen Tom und Irina schon schmieden.

"Tom und Irina haben sich in den letzten Monaten ein paar Mal getroffen. Sie haben sich nie getrennt, weil sie nie ein offizielles Paar waren. Das ist also immer noch der Stand der Dinge zwischen ihnen", hatte bereits ein Insider gegenüber Us Weekly verraten. Tom und Irina sei es vor allem wichtig, die gemeinsame Zeit zu genießen.

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Februar 2019

Getty Images Irina Shayk im September 2019 in Mailand

