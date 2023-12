Denise Hersing spürte nach finalem Lagerfeuer "nichts mehr"

Denise Hersings (28) Batterie war leer! Die Bachelor-Bekanntheit und ihr Freund Lorik Bunjaku (27) stellten ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Beim finalen Lagerfeuer trennte sich die Beauty kurzzeitig von ihrem Partner. Nun sind sie aber wieder ein Paar. An einen packenden Moment kann sie sich noch besonders gut erinnern: Denise hatte nach dem finalen Lagerfeuer kurzzeitig gar keine Emotionen mehr!

In ihrem Broadcast-Channel auf Instagram gibt die Beauty Einblicke in ihre "krasseste psychische Erfahrung" während der Reality-TV-Show: "Direkt nach dem finalen Lagerfeuer: Nicht weil das so emotional war wegen unserer Beziehung, sondern weil ich einfach komplett gar keine Emotionen mehr hatte." Sie habe keine Wut, Trauer, Freude, Angst oder Hass gespürt. Ein Psychologe habe ihr dann gesagt, dass die Erfahrung einfach "zu viel" für ihre Psyche gewesen sei. "Das ist so krass, wenn alle Emotionen einfach weg sind", erinnert sie sich.

Jedoch haben sich alle Gefühle letztendlich für Denise und Lorik gelohnt. "'Temptation Island' war eine krasse Erfahrung für uns und unsere Beziehung. Keine Emotion blieb uns erspart, aber unsere Beziehung ist jetzt stärker, damit hätten wir nicht gerechnet", reflektierte die 28-Jährige unter einer Bilderreihe mit ihrem Liebsten.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2023

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Realitystar

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku und Denise Hersing im Dezember 2023

