Er war der allererste freiwillige Dschungelcamp-Aufgeber

Für ihn war diese Show nichts! Das Dschungelcamp begeistert seit fast zwanzig Jahren mehrere Millionen Menschen. Jedes Jahr auf Neue stellen sich diverse Promis der Herausforderung, einige Wochen im australischen Dschungel zu leben und um den Titel des "Dschungelkönigs" zu kämpfen. Dabei warfen bereits einige Teilnehmer vorzeitig das Handtuch. Schon in der ersten Staffel verließ ein Star freiwillig das Dschungelcamp!

Im Jahr 2004 hatte der Schauspieler Dustin Semmelrogge (43) nach nur drei Tagen im Dschungel aufgegeben. Mit den Worten "Ich habe euch alle gesaved" hatte der Sohn von Martin Semmelrogge (68) vorzeitig das Camp verlassen. Diese Entscheidung schien der TV-Star im Nachhinein zu bereuen. Elf Jahre später trat Dustin in der Ableger-Show "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" gegen andere Ex-Kandidaten an, um einen Platz in der Jubiläumsstaffel zu ergattern – scheiterte bei dem Versuch jedoch schon in Folge eins.

Im Januar 2024 startet die 17. Staffel der beliebten Show. Die ersten Promis, die in das Camp einziehen werden, stehen bereits fest. Neben dem Schauspieler Heinz Hoenig (72) wird unter anderem auch Cora Schumacher (47) das Dschungelabenteuer wagen.

Getty Images Dustin Semmelrogge, Schauspieler

Getty Images Dustin Semmelrogge, 2015

Getty Images Cora Schumacher im September 2022

