Erste Beweise: Posiert Pierce Brosnan hier im Schutzgebiet?

Ob das hier Pierce Brosnan (70) ist? Ende Dezember wurde der Hollywoodstar im Bundesstaat Wyoming vor Gericht geladen. Er soll Anfang November die Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen des Yellowstone Nationalparks ignoriert und ein Naturschutzgebiet zum Wandern betreten haben. Und nun könnte es sogar Beweise für den Verstoß geben: Im Netz ist ein Foto aufgetaucht, das Pierce in dem geschützten Thermalgebiet zeigt.

Auf der Instagram-Seite "Tourons of Yellowstone" ist ein Bild zu finden, das angeblich Pierce inmitten der schneebedeckten Mammoth Hot Springs, den geschützten heißen Quellen inmitten des Yellowstone Nationalparks, zeigt. Die Seite hat es sich zur Aufgabe gemacht, Touristen wie Pierce an den Pranger zu stellen, die sich in Naturschutzgebieten oder mit Wildtieren falsch verhalten. Allerdings ist unklar, ob es sich auf dem Bild bei dem Mann mit Hut und Sonnenbrille tatsächlich um den James Bond-Darsteller handelt. Sollte sich das aber bestätigen, könnte das Foto als Beweismittel vor Gericht gelten.

Allerdings wird in den Kommentaren unter dem Post recht schnell deutlich, dass die User ihr Urteil bereits gefällt haben. Gleich mehrere sind sich sicher, dass sich bei der Person um Pierce handelt. Ebenfalls eindeutig ist die Wut, die viele empfinden. "Das ist Pierce Brosnan. Aber wenn er irgendwo ist, wo er nicht sein darf, wird er trotzdem einen Freifahrtschein bekommen, weil er ist, wer er ist", ärgert sich ein Nutzer.

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Instagram / piercebrosnan Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith im März 2023

Getty Images Pierce Brosnan bei einem Event in London im März 2020

