Naturschutzgebiet betreten? Pierce Brosnan muss vor Gericht

Ist Pierce Brosnan zu weit gegangen? Der Schauspieler blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. In den Siebzigerjahren begann der gebürtige Ire seine Laufbahn als Darsteller im Theater – spätestens seit seinem ersten Auftritt als James Bond 1994 kennt jeder Filmliebhaber seinen Namen. Nun sorgt der 70-Jährige aber ausnahmsweise mal für negative Schlagzeilen: Denn Pierce muss vor Gericht erscheinen!

People liegt eine Strafakte vor, die am Dienstag gegen den Filmemacher in Wyoming eingereicht wurde. Pierce wird darin vorgeworfen, am 1. November im Yellowstone Canyon gegen Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen verstoßen zu haben – angeblich sei er in geschützte Thermalgebiete vorgedrungen. Das Yellowstone Justice Center lud ihn deshalb vor – am 23. Januar soll der fünffache Vater vor dem Richter erscheinen.

Pierce meldete sich bisher nicht zu den Vorwürfen zu Wort. Stattdessen preist er im Netz lieber seinen Film "Fast Charlie" an. Denn wie er auf Instagram stolz verrät, wurde nicht nur der Streifen beim Mill Valley Film Festival gefeiert – Pierce bekam dort zudem einen Preis für sein Lebenswerk.

