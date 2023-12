Julian Stoeckel ist kein Fan von Trash-Stars im Dschungel

Einige der diesjährigen Dschungelcamp-Teilnehmer überzeugen Julian Stoeckel (36) nicht. Am Freitag macht RTL den Cast der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekannt. Mit dabei sind allerlei Veteranen des Trash-TV: Unter anderem stellen sich Mike Heiter (31), Kim Virginia Hartung (28) und Fabio Knez den Prüfungen. Gegenüber Promiflash verrät Ex-Dschungel-Star Julian jetzt, dass er von diesen Kandidaten gar nicht begeistert ist.

Zu den Trash-Stars im Dschungelcamp hat Julian eine klare Meinung, denn die haben für ihn offenbar nicht genug zu erzählen. "Das ist das Einzige, was mir persönlich nicht so gut gefällt – ich finde auch, dass zu viele zu junge mitmachen. Ich will lieber erlebtes Leben, spannende Geschichten und interessante Karrieren verfolgen als belanglose Insta-Storys und anderen Trash", erklärt der Entertainer im Promiflash-Interview. Aber er wolle auch nicht schon vor der Show zu negativ sein: "Vielleicht überzeugt mich auch der eine oder andere!"

Mit seiner Meinung ist Julian zumindest nicht alleine. Denn auch die Fans sind wenig glücklich mit den Trashies. Bei Instagram zeigen sie sich eher enttäuscht. "Eine Ära geht zu Ende. Trash-Formate haben den Dschungel erreicht", meinte ein User eher unglücklich und ein anderer fragt: "Wo sind die Stars?" Die einzigen wahren Promis seien für die Zuschauer Fußballer David Odonkor (39), GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) und No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47).

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL David Odonkor, Dschunglcamp-Teilnehmer 2024

