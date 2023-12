Kate Hudson genießt eine Auszeit mit ihrer gesamten Familie!

Kate Hudson (44) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Doch die Beauty ist nicht die einzige in ihrer Familie, die Erfolg in der Filmbranche hat. Auch ihre Mutter Goldie Hawn (78), ihr Stiefvater Kurt Russell (72) und ihr Bruder Oliver Hudson (47) sind dick im Geschäft. Zum Ende des Jahres lässt es sich die gesamte Familie jetzt noch mal so richtig gut gehen: Kate genießt zusammen mit ihren Liebsten die letzten Tage im Jahr 2023 im Ski-Urlaub!

Paparazzi erwischten die Schauspieler-Familie vor wenigen Tagen im US-amerikanischen Nobel-Skiort Aspen. Zusammen mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (37), ihren Eltern und Bruder Oliver samt Gattin Erinn Bartlett (50) genossen sie einen entspannten Abend im Restaurant Bad Harriet. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, war auch Kates gute Freundin Salma Hayek (57) mit von der Partie. Kuschelig eingepackt und gut gelaunt verließ die Gruppe das Lokal wieder gegen Mitternacht.

Vor allem Kates Mama Goldie und ihr Stiefpapa scheinen eine gute Zeit während ihres Trips zu haben. Erst kürzlich hatten Fotografen die beiden nämlich nach einer Shoppingtour in Aspen abgelichtet. Total verliebt hatten sich die zwei nach getaner Arbeit auf offener Straße geküsst. Auch nach 40 Jahren Liebe sprühen bei Goldie und Kurt immer noch wie verrückt die Funken.

Anzeige

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im November 2017

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihr Partner Danny Fujikawa

Anzeige

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russell im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de