Kim Virginia schließt Dschungel-Liebescomeback mit Mike aus!

Bei Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter wird es wohl kein Schäferstündchen am Lagerfeuer geben! Die zwei Reality-TV-Bekanntheiten bändelten schon in der vergangenen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel miteinander an – und verbrachten dort ein paar heiße Stündchen im Boom Boom Room. Ein Paar wurden sie danach jedoch nicht. Am 19. Januar geht es für die beiden ins Dschungelcamp. Fans vermuten, dass es ein Liebes-Revival geben wird. Doch Kim will Mike keine weitere Chance geben!

In einem TikTok-Livestream machte die 28-Jährige deutlich, dass es zwischen ihr und Mike im Dschungel nicht mehr knistern wird. Viele Zuschauer sind aber sicher, dass der Hottie sein Glück nochmals bei ihr versuchen wolle. "Der ist so einer, der will, dass jemand anderes bei dem Attacke macht. Ich sicher nicht", betont Kim und fügt später noch hinzu, dass sie nichts mehr von ihm will: "Nicht mein Niveau."

Sie wolle ihn aber mit einer anderen Camperin verkuppeln: Leyla Lahouar! Normalerweise würden die beiden nicht wirklich zueinander passen: "Aber für eine Show... [...] Der wird sich safe Leyla angucken, für Sendezeit." Ihr wäre es auch egal, wenn der 31-Jährige vor ihr mit dem Bachelorette-Girl oder einer anderen Kandidatin intim werden würde: "Ich würde es sogar befürworten."

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin

