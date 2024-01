Tammy Slaton machte sich vor Calebs Tod große Sorgen um ihn!

Für ihren Partner war Tammy Slaton (37) stark. Die "Unser Leben mit 500 kg"-Berühmtheit lernte ihren Freund Caleb Willingham im November 2022 in einer Rehabilitationsklinik kennen und lieben – sie heirateten nach kurzer Zeit. Doch mittlerweile ist ihr Ehemann verstorben. In der aktuellen Staffel der Serie sieht man in den Folgen, die vor seinem Tod aufgenommen wurden, eines ganz deutlich: Tammy machte sich große Sorgen um Calebs Gesundheitszustand!

In der neuen Staffel der Serie erfahren Fans laut TLC in einem Video-Telefonat zwischen dem Liebespaar, dass Caleb damals kaum Fortschritte gemacht habe. "Ich habe das Gefühl, dass ich für ihn stark sein muss", erzählt Tammy im Einzelinterview. Sie mache sich Sorgen, habe Angst, dass er in eine Depression falle und nach Hause kommen will. "Ich fühle mich schuldig. Ich bin wie betäubt, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll - überwältigt, gestresst, einfach alles", gibt die Gattin des damals kilometerweit entfernt kämpfenden Mannes zu und bricht in Tränen aus.

Die Staffel über die Heimkehr des Realitystars, ihr Beziehungsdrama und ihre Familie wurde gedreht, bevor Caleb im Juli dieses Jahres plötzlich verstarb. Laut Radar Online gehe man davon aus, dass der Tod "natürlich" war und durch ein medizinisches Problem verursacht wurde. Tammy war zu diesem Zeitpunkt von ihm getrennt und erfuhr von ihrem Verlust per SMS.

