Nach Abnehmerfolg: Tammy Slaton legt coole Tanzeinlage hin!

Seit rund vier Jahren gewährt Tammy Slaton (37) in der TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" Einblicke in ihren Alltag. Immer im Mittelpunkt: Der Kampf der US-Amerikanerin gegen das starke Übergewicht. Seit einer gewichtsreduzierenden Operation erkämpft sich die TV-Bekanntheit jeden Tag ein Stückchen Freiheit zurück und teilt die Meilensteine stolz mit ihren Fans: Ein neuer Clip, den sie auf TikTok veröffentlicht hat, zeigt Tammy nun, wie sie ausgelassen vor der Kamera ihre Tanzkünste unter Beweis stellt. "Ich weiß, dass ich nicht tanzen kann. Ich habe einfach nur Spaß daran, ein Lächeln zu teilen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag", kommentiert sie das Video.

Die Fans zeigen sich hellauf begeistert und freuen sich mit Tammy über ihre Fortschritte. "Du bist auf den Beinen und tanzt herum, das ist das, was zählt! Dazu warst du vorher nicht in der Lage. Das ist so toll", lautet ein Kommentar. "Deine Fortschritte sind so inspirierend", meint ein weiterer Fan. Die Zeilen einer weiteren Userin beweisen außerdem, dass die 37-Jährige mittlerweile eine echte Vorbildfunktion einnimmt: "Oh Tammy! Ich liebe dich. Ich habe die Show seit dem ersten Tag verfolgt! Du bist im Moment meine größte Inspiration. Ich will diese Operation so sehr!"

Vor Kurzem sprach dieFernsehpersönlichkeit auch ganz offen über ihr neues Leben nach dem Gewichtsverlust. "Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein", schwärmte sie ebenfalls auf TikTok. Auch der Umgang mit ihrem privaten Umfeld hat sich mittlerweile verändert: "Ich habe persönlich gesehen, dass sich mein Umgang mit anderen Menschen und meiner Familie stark verbessert hat. Einfach meine Einstellung und wie glücklicher ich wirke. Ich lächle viel mehr."

Anzeige

TikTok / tammyslaton2020 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im August 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de